Serie A, Atalanta-Juventus 1-3: due gol di Higuain gelano la Dea

Finisce con una vittoria fuori casa della Juventus l’anticipo della tredicesima giornata di campionato tra Atalanta e bianconeri. Quattro gol maturati nei secondi 45 minuti di gioco. La squadra di mister Gasperini passa in vantaggio con un gol di Robin Gosens al 56′, poi la Vecchia Signora sale in cattedra e rimette prima il risultato in equilibrio per poi piazzare il sorpasso decisivo. Uno, due micidiale di Gonzalo Higuain, una doppietta d’autore suggellata dall’assist per l’1 a 3 finale di Dybala.