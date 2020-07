Serie A: Atalanta e Fiorentina bene in trasferta, tris Sampdoria

Prosegue la marcia dell’Atalanta, all’ottava vittoria consecutiva in campionato. Per battere il Cagliari basta il calcio di rigore siglato da Muriel al 27′, anche se i sardi, in inferiorità numerica dal primo tempo per il rosso a Carboni, recriminano per il gol annullato a Simeone sullo 0-0, a causa di un leggerissimo tocco di mano dell’attaccante. Deciso dal dischetto pure il match tra Parma e Fiorentina: al Tardini l’arbitro Abisso fischia ben tre rigori, due realizzati da Pulgar e l’altro da Kucka, per l’1-2 finale dei viola.

La Sampdoria supera 3-0 la Spal grazie alla doppietta di Linetty e alla rete di Gabbiadini. Ranieri batte Di Biagio e rifiata: la salvezza sembra più vicina, nonostante il Genoa riesca ad evitare la sconfitta con l’Udinese al 97′. I rossoblù subiscono i centri di Fofana e Lasagna, ma poi si riscattano con Pandev all’81’ e all’ultimo secondo con Pinamonti, che dagli undici metri si fa ipnotizzare da Musso segnando comunque sulla ribattuta. Ci crede ancora, infine, il Brescia: Verona sconfitto di misura con il primo gol in Serie A di Papetti e il raddoppio di Donnarumma nel finale.

Risultati Serie A (partite ore 19.30):

Brescia-Verona 2-0: 52′ Papetti e 96′ Donnarumma

Cagliari-Atalanta 0-1: 27′ rig. Muriel

Parma-Fiorentina 1-2: 19′ rig. e 31′ rig. Pulgar (F), 50′ rig. Kucka (P)

Sampdoria-Spal 3-0: 11′ e 48′ pt Linetty, 45′ Gabbiadini

Udinese-Genoa 2-2: 44′ Fofana (U), 73′ Lasagna (U), 81′ Pandev (G), 97′ Pinamonti (G)

Classifica Serie A: Juventus 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 63, Roma* 48, Milan 46, Napoli* 45, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Cagliari e Parma 39, Fiorentina 34, Sampdoria e Udinese 32, Torino 31, Genoa 27, Lecce 25, Brescia 21, Spal 19. (*: una gara in meno)