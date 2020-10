Serie A, ansia Inter: anche Nainggolan e Gagliardini positivi al Covid-19

Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono risultati positivi al Covid-19 dopo l’ultimo ciclo di tamponi. Una notizia che non crea soltanto ulteriori problemi ad Antonio Conte in vista del derby contro il Milan previsto per la ripresa della Serie A dopo la sosta per le Nazionali, ma che genera soprattutto apprensione in ottica futura. Dopo le positività accertate per Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, infatti, sono già quattro i casi riscontrati all’interno della rosa: si teme che all’interno della prima squadra nerazzurra possa esservi un vero e proprio focolaio, considerate le somiglianze con la situazione del Genoa ancora tutt’altro che vicina alla risoluzione. Apprensione condivisa anche dai vertici del calcio italiano, in queste ore alle prese con la decisione definitiva da adottare sul caso Juventus-Napoli: il rischio è quello di altri smottamenti in un calendario già praticamente impossibile da modificare.