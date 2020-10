Gol e spettacolo anche in questo pomeriggio di Serie A. Nei due match delle 15 vince solo il Napoli contro il Benevento, mentre Parma e Spezia si dividono un punto. Gli azzurri di Gattuso vincono 2-1 in rimonta grazie alle reti nella ripresa di Insigne e Petagna, che valgono il secondo posto momentaneo in classifica. Al Tardini lo Spezia va in vantaggio per 2-0, ma subisce il ritorno dei padroni di casa. Di Gagliolo e Kucka (rigore allo scadere) le due reti.