Serie A, al Napoli basta Osimhen: Bologna sconfitto 1-0

Nel posticipo delle ore 18, il Napoli vince di misura contro il Bologna. Al Dall’Ara termina 1-0: decide il gol di Osimhen, che al 23′, lasciato solo dalla difesa del Bologna, batte Skorupski con un colpo di testa sul cross di Lozano. E’ la formazione azzurra a fare la partita: nel primo tempo ci provano Mertens e Insigne, ma i loro tentativi sono imprecisi. Nella ripresa il Napoli raddoppia con Koulibaly, ma il Var annulla il gol del senegalese per il precedente tocco col braccio di Osimhen. Il Bologna è poco concreto, anche se all’86’ avrebbe una grossa occasione per pareggiare: a tu per tu con Ospina, Orsolini calcia addosso al portiere colombiano, poi Hysaj respinge la ribattuta di Palacio e Svanberg manda a lato.

Il Napoli agguanta la Roma in classifica, salendo a quota 14. Il Bologna resta a 6 punti, al quattordicesimo posto in compagnia di Parma e Benevento.