Scommesse, Zaniolo interrogato dalla Procura di Torino

L'attaccante dell'Aston Villa è andato via dopo un colloquio di tre ore con la pm Perrotta

Nella giornata di oggi Nicolò Zaniolo si è recato alla Procura di Torin o per difendersi dalle accuse di scommesse, mosse nei suoi confronti nelle settimane precedenti. L'ex giocatore della Roma ha lasciato l'edificio solo dopo tre ore di colloquio con la pm Manuela Perrotta. Il calciatore ha negato categoricamente di essere coinvolto nel cosiddetto caso scommesse e nelle prossime ore si attendono gli esiti dell'incontro. Due settimane fa Zaniolo lasciava il ritiro della Nazionale con il compagno Tonali, oggi è in attesa che il caos mediatico attorno al suo nome finisca. I suoi avvocati, Antonio Conte e Gianluca Tognozzi, si sono esposti pochi minuti fa diramando una nota:

"Nicolò Zaniolo ha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal PM chiarendo definitivamente la sua posizione. Non è emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio. Ha riconosciuto di aver giocato saltuariamente su piattaforme illegali a poker e blackjack e ha chiarito di non essere mai stato soggetto a minacce o intimidazioni. Siamo fiduciosi di chiudere presto la vicenda giudiziaria del nostro assistito".