Schiattarella: “Proveremo a portare punti a casa”

Il Benevento è tra le sorprese di queste prime tre giornate di campionato. La squadra di Inzaghi si presenta all’Olimpico per sfidare la Roma con 6 punti, due in più dei giallorossi. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Schiattarella. Ecco le sue parole.

SCHIATTARELLA A SKY

“Sicuramente proveremo a fare la nostra gara, abbiamo un’identità precisa e proveremo a portare i punti a casa”.

Simone può aver chiesto un favore al fratello Inzaghi?

Non so se si sono parlati, noi abbiamo il nostro percorso da fare. Non so se si sono parlati.