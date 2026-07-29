Nei giorni scorsi era esploso un vero e proprio 'caso Volpato' in casa Sassuolo. L'ex calciatore della Roma infatti, fermato in piena notte a Sydney per un controllo stradale (guidava a 109 km/h in una strada con limite a 60), era risultato positivo alla cocaina. A riportare la notizia era stato il The Guardian. Ora, come reso noto dal club neroverde con una nota ufficiale, il calciatore è tornato dalle vacanze post-Mondiale con l'Australia e si è aggregato al gruppo squadra. Il tutto dopo aver effettuato specifici esami delle urine e test ematici, che hanno riportato esito negativo. Di seguito la nota della società neroverde: "Tornano in campo i neroverdi dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Aquilani al termine della pre season in Val di Non. La squadra dopo una prima fase di riscaldamento e lavoro di prevenzione in palestra, si è spostata in campo dove ha svolto esercitazioni tecnico tattiche specifiche per reparti e sviluppo manovra. A fine sessione lavoro metabolico a secco. Cristian Volpato è rientrato regolarmente in gruppo dopo aver sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche di rito e specifici esami delle urine e test ematici predisposti, in assenso con il calciatore, al fine di accertare le condizioni dello stesso in seguito alle notizie emerse per mezzo stampa. Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo".