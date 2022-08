Sassuolo, Diosini: “Spero che non parta nessuno”

Il tecnico neroverde aggiunge: "Non mi sorprenderei se arrivasse qualcuno per completare"

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, a due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro il Modena, ha parlato in conferenza stampa: "Questi siamo e con questi inizieremo. Poi da qui al 31 agosto mi auguro che non esca nessuno, ma se uscirà qualcuno sarà sicuramente sostituito. Non mi sorprenderei se arrivasse qualcuno per completare". La Roma in questa sessione di mercato estiva aveva cercato il centrocampista neroverde Davide Frattesi, per il momento sono arrivati a Trigoria Matic e Wijnaldum.