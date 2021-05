Sassuolo, Carnevali: “Per l’Europa ci proviamo”. Ferrari: “È difficile”

I neroverdi sfidano il Parma per tenere vive le chance di partecipare alla Conference League

Con la vittoria della Roma nel derby, si sono ridotte le possibilità del Sassuolo di qualificarsi per la Conference League. I neroverdi sono impegnati nella sfida contro il Parma (già aritmeticamente retrocesso) e prima del fischio d'inizio ha parlato l'amministratore delegato Giovanni Carnevali: "Finché c'è la possibilità di raggiungere l'Europa, dobbiamo provarci. Per il momento siamo concentrati solo su oggi", le sue parole nel pre-gara. "Sarebbe bello giocare in Conference League - ha detto invece il difensore Ferrari -. È difficile superare la Roma ma se vogliamo sperare ancora oggi dobbiamo portare a casa tre punti". I giallorossi sono a 61 punti, il Sassuolo prima di giocare con il Parma a 56.