Sarri: “Snobbare la Conference è stupido. L’assenza di Immobile si fa sentire”

"Snobbare la Conference è stupido, è sempre una competizione europea. Fra un po' di turni vedi se è bella, ma su questo non avrei dubbi. La mia sensazione è che non siamo pronti per giocare due competizioni di alto livello. Per struttura e forza mentale. Organico? Ci sono categorie e cilindrate anche nel cervello. Con l'abitudine qualche giocatore assimila questa capacità, però non è facile. A volte è proprio questione di cilindrata mentale. A livello di organico è ovvio che ci manchi qualcosa, ma questo credo che sia abbastanza normale".

"Non ne ho idea, è in mano a preparatori e dottori. Domani andiamo a Formello e avremo altre idee. Ci alleneremo appena rientriamo e sabato staremo insieme tutto il giorno, mattina e pomeriggio, per preparare il derby. L'assenza di Ciro si fa sentire sempre e comunque, poi in alcune gare può fare tre gol. In certe partite non averlo è pesante non avevo dubbi ci sarebbe mancato anche stasera".