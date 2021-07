Sarri: “Mourinho? Cito me stesso e non altri, nel derby faremo di tutto”

Il neo tecnico biancoceleste: "Questo dualismo non lo sento, a me sta simpatico. Poi lui ha vinto più di me, ha un pedigree più elevato del mio"

Mourinho ha fatto la prima conferenza, ha citato Marco Aurelio: sarà un derby incredibile. Immaginando la sua Lazio, quale personaggio le viene in mente? Quale citazione darà? “Questo dualismo con Mourinho non lo sento, a me sta simpatico. Poi lui ha vinto più di me, ha un pedigree più elevato del mio. Ma nel derby faremo più di tutto per vincere. Grandi citazioni non ne ho, citerò più me stesso che altri personaggi. Vorrei vedere una squadra che ha un grande spirito di sacrificio durante la settimana per divertirsi la domenica. Qui posso tirare fuori le mie caratteristiche migliori e perché anche se ci manca qualcosa per fare ciò che piace a me, in questa squadra vedo i presupposti per giocare il calcio che piace a me”.