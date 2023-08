Santos, ufficiale la cessione di Deivid Washington al Chelsea: affare da 20 milioni

Il futuro del classe 2005 (ora in attesa di capire se rimanere a Londra o andare in prestito allo Strasburgo) è legato a quello di Marcos Leonardo e della Roma che, intanto, ha comunicato di non allenarsi più con la squadra

Dopo settimane di trattative, il Chelsea ha messo a segno il colpo Deivid Washington. L'attaccante 2005 arriverà dal Santos per una cifra complessiva di 15 milioni più altri 5 di bonus. Il suo passaggio a Londra è legato anche al futuro di Marcos Leonardo. Il club brasiliano (in trattativa con la Roma) non vorrebbe cedere entrambi i propri giovani talenti per non impoverire troppo la rosa. Negli ultimi giorni però la presa di posizione del classe 2005 sta facendo piano piano cambiare idea al Peixe che ora è seriamente preoccupato di poterli perdere entrambi senza però la possibilità di rimpiazzarli. Intanto, secondo quanto riportato da il Tempo, Marcos Leonardo ha espressamente comunicato che non si allenerà più con il resto della squadra. Lui vuole solo la Roma.