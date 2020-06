Sampdoria, squadra divisa in due gruppi in vista della Roma. Differenziato per Quagliarella

La Sampdoria non si ferma ed oggi, dopo la sconfitta di ieri sera per 2-1 contro l’Inter, è tornata subito ad allenarsi in vista della gara di mercoledì sera contro la Roma. Come riporta il sito ufficiale della squadra doriana, la squadra è stata divisa in due gruppi: da una parte chi ha giocato a San Siro, dall’altra il resto della squadra. I primi hanno effettuato un lavoro rigenerativo, tutti gli altri disponibili – dopo il riscaldamento – hanno svolto circuiti neuromuscolari e partitine 7 contro 7 a campo ridotto. Per Fabio Quagliarella differenziato programmato, per Alex Ferrari protocollo di recupero. Domani ancora una seduta pomeridiana e in serata è in programma la partenza per Roma. Alla vigilia della gara contro i giallorossi non sono previste attività media con Claudio Ranieri.