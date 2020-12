Sampdoria, seduta tecnico tattica in vista della Roma. Bereszynski in gruppo, terapie per Gabbiadini

La Sampdoria scalda i motori in vista della sfida dell’Olimpico di domenica prossima contro la Roma. Come riportato dai canali ufficiali del club genovese, i blucerchiati si sono allenati questa mattina agli ordini di Ranieri. Dopo la riunione in sala video e una prima fase di riscaldamento, i giocatori hanno sostenuto sul campo 2 del “Mugnaini” una seduta a base di esercitazione tecniche e partita tattica.

Primo test col gruppo per Bereszynski, lavoro personalizzato in palestra per Ferrari, mentre solo terapie e fisioterapia per Gabbiadini, sicuro assente contro i giallorossi. Infine, Nik Prelec ha continuato il proprio protocollo di ripresa dell’attività. Nuova seduta, l’ultima del 2020, domani al mattino.