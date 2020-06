Ruocco (Comitato Tecnico): “Rivedremo presto negli stadi certe condizioni”

Uno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico nonché segretario generale del Ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo rilasciando alcune dichiarazioni sul possibile ritorno dei tifosi negli stadi. Queste le sue opinioni: “Favorire a cuor leggero degli assembramenti come quello di Napoli assolutamente no, ma tra un estremo e l’altro, tutto o niente, esprimo un pensiero personale: certe condizioni prima della fine del campionato si potranno rivedere. Il timore della ripresa dello sport di squadra non è tanto nello stadio, perché in qualche maniera si riesce a regolamentare, ma arrivarci, andar via, esultare. Le scene viste in questi giorni, non sono sempre allineate con le nostre indicazioni, una rondine non fa primavera ed una sera passata insieme non vuol dire che la pandemia è scomparsa ovunque”.