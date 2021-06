Rudiger papà per la seconda volta: gli auguri di Dzeko e De Rossi

Il difensore del Chelsea ha pubblicato su Instagram una foto assieme al secondo figlio: "Il trofeo più grande". Numerosi i commenti del mondo romanista

Una settimana densa di avvenimenti, quella di Antonio Rudiger. Il difensore del Chelsea, reduce dalla clamorosa vittoria in finale di Champions lo scorso 29 maggio, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae assieme al suo secondo figlio appena nato, un maschietto. "Il mio trofeo più grande", ha scritto il giocatore ex giallorosso in didascalia. Gli auguri arrivano da tutto il mondo del calcio, anche da quello romanista, al quale Rudiger dimostra spesso di essere legato. L'ex capitano Daniele De Rossi commenta con un cuore, mentre Edin Dzeko, che assieme al difensore ha disputato la sua miglior stagione con la Roma, scrive: "Auguri Brateee". Commenta anche l'ex compagno Nainggolan: "Sono così felice per te fratello". C'è anche il like di Pedro, che ha incontrato il difensore al Chelsea. A tutti questi si aggiungono Kevin Prince Boateng, Cesc Fabregas, Marco Van Ginkel, Cesar Azpilicueta e Didier Drogba, che scrive: "Più di una Champions League, congratulazioni!"