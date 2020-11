Roma-Parma: Liverani ritrova Cornelius e Gervinho

Il Parma è tornato ad allenarsi in vista della sfida di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma. Gli emiliani, guidati da Liverani, hanno svolto una seduta pomeridiana nel centro sportivo di Collecchio. L’allenatore romano può sorridere, Maxime Busi e Andreas Cornelius, dopo il differenziato di ieri, si sono allenati regolarmente con i compagni. Torna Gervinho dopo gli impegni con la Costa d’Avorio: l’ex Roma si è sottoposto al tampone di rito prima di effettuare un lavoro personalizzato sul campo. Non dovrebbero esserci dubbi sul suo impiego in campo nella sfida contro i giallorossi. Si ferma invece il giovane argentino Lautaro Valenti per una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. I crociati si ritroveranno in campo domani pomeriggio, per una sessione a porte chiuse.