Roma-Juve, minuto di silenzio per l’arbitro De Santis

Prima di Roma-Juventus è stato rispettato un minuto di silenzio in memoria di Daniele De Santis, l’arbitro rimasto ucciso in tragiche circostanze a Lecce assieme alla fidanzata lo scorso 21 settembre. I giocatori di entrambe le squadre si sono raccolti attorno al cerchio di centrocampo in un toccante saluto al giovane direttore di gara, al quale hanno partecipato anche i mille tifosi presenti allo stadio. Grande commozione sul volto di Di Bello, arbitro designato per il posticipo di questa sera.