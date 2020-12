Rogerio: “Per battere la Roma servirà una grande prova difensiva”

Sassuolo e Roma in cerca di riscatto. I neroverdi hanno perso 3-0 contro l’Inter, i giallorossi 4-0 al San Paolo col Napoli. Oggi all’Olimpico entrambe vogliono tre punti per non abbandonare la zona alta della classifica. Prima del match ha parlato Rogerio.

ROGERIO A SKY

“Dobbiamo stare attenti a tutte le partite, tutte le squadre davanti sono forti, soprattutto la Roma ha attaccanti di grande livello ed esperienza internazionale. Dobbiamo fare una grande partita in difesa per portare a casa il risultato”.