Rocchi nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B

Le parole di Trentalange: "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo"

L'ex arbitro Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della Can che raccoglie gli arbitri di Serie A e B. Ad annunciarlo, in conferenza stampa nella sede della FIGC, il presidente dall’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, al fianco del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Trentalange ha così spiegato la scelta dell'ex arbitro internazionale dopo i 4 anni di Rizzoli, riporta Gazzetta.it: "Di me non ho mai detto di rappresentare il nuovo, ma di essere l'esperienza che porta al nuovo. Ecco, pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi, senza pensare di essere i più bravi o perfetti. Vogliamo migliorare questo sistema e sappiamo che non ce la faremo da soli. Vogliamo aprire canali di comunicazione, come lui è riuscito a fare nel suo ruolo precedente di consulente per i rapporti istituzionali tra la Can e i club di A e B".