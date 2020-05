Ripresa Serie A, Ulivieri: “Il campionato si concluderà regolarmente”

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri ha parlato a Radio Anch’io lo sport sulla ripartenza del calcio in Italia: “Secondo me si potrà concludere regolarmente questo campionato: ci ritroveremo di fronte a situazioni nuove e anomale, ma speriamo di poter arrivare alla fine. Gli stipendi? Cerchiamo di salvaguardare i contratti più bassi, quelle categorie che guadagnano meno di 1.500 euro al mese. Sono allenatori con i cui stipendi fanno campare le famiglie e ad oggi non hanno visto un soldo. Non mi sembra umano”.