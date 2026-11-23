Ci sono momenti in una stagione che possono cambiarne il corso, rappresentare dei veri e propri turning point. Per il Real Madrid è stato il match contro la Roma, con il ribaltone da 1-3 a 4-3 allo stadio Olimpico. A confermarlo è stato Thibaut Courtois, che ha raccontato da dove è nato l'ultimo periodo super dei Blancos: "Dovevamo capire cosa volesse l'allenatore. La rimonta a Roma ci ha fatto credere di più in noi stessi, ci ha resi più forti. Questo è stato fondamentale per cambiare la nostra mentalità. Non siamo solo undici giocatori; anche chi entra dalla panchina fa la differenza", ha detto in conferenza prima del match col PSV. Il portiere belga si sofferma anche su José Mourinho: "Lo conosco da quando avevo 22 anni. Ha più esperienza. Si cambia con gli anni. Forse affronta le cose con più calma. È una persona tranquilla e, quando deve dire la sua, la dice. Come l'altro giorno durante l'intervallo (ride, ndr), ha detto quello che pensava".