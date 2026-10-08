Il primo a lanciare l’allarme è stato il giornalista Antón Meana, secondo cui l’atmosfera nello spogliatoio è “ancora gelida come cinque mesi fa”.
Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions
Le attenzioni della Roma ora sono tutte su Como. Ma dopo tre giorni all'Olimpico arriverà il Real di Madrid di Mourinho, una sfida che di certo è tra le più attese dell'anno. E dalla Spagna rimbalzano voci di uno spogliatoio sempre più turbolento, come peraltro era anche la scorsa stagione. Lo Special One non sembra per il momento essere riuscito nel suo obiettivo: secondo quanto riportato dalll’emittente Radio Cadena Ser, infatti ci sarebbero stati nuovi litigi con due giocatori del club spagnolo addirittura venuti alle mani. Il primo a lanciare l’allarme è stato il giornalista Antón Meana, secondo cui l’atmosfera nello spogliatoio è “ancora gelida come cinque mesi fa”. Per il giornalista, il gruppo non andava d’accordo né con Xabi Alonso né con Arbeloa, e l’arrivo di Mourinho non ha cambiato le cose. Anzi, stando a quanto riportato dal giornale spagnolo, due giocatori sarebbero arrivati allo scontro fisico, riportando subito alla mente l’episodio tra Valverde e Tchouaméni nel finale della scorsa stagione. I loro nomi non sono stati fatti. Ancora più duro è stato Julio Pulido, che ha indicato lo stesso Mourinho tra i responsabili.
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