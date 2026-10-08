Le attenzioni della Roma ora sono tutte su Como. Ma dopo tre giorni all'Olimpico arriverà il Real di Madrid di Mourinho, una sfida che di certo è tra le più attese dell'anno. E dalla Spagna rimbalzano voci di uno spogliatoio sempre più turbolento, come peraltro era anche la scorsa stagione. Lo Special One non sembra per il momento essere riuscito nel suo obiettivo: secondo quanto riportato dalll’emittente Radio Cadena Ser, infatti ci sarebbero stati nuovi litigi con due giocatori del club spagnolo addirittura venuti alle mani. Il primo a lanciare l’allarme è stato il giornalista Antón Meana, secondo cui l’atmosfera nello spogliatoio è “ancora gelida come cinque mesi fa”. Per il giornalista, il gruppo non andava d’accordo né con Xabi Alonso né con Arbeloa, e l’arrivo di Mourinho non ha cambiato le cose. Anzi, stando a quanto riportato dal giornale spagnolo, due giocatori sarebbero arrivati allo scontro fisico, riportando subito alla mente l’episodio tra Valverde e Tchouaméni nel finale della scorsa stagione. I loro nomi non sono stati fatti. Ancora più duro è stato Julio Pulido, che ha indicato lo stesso Mourinho tra i responsabili.