Ranieri è il nuovo allenatore del Watford: il tecnico riparte dalla Premier

Il tecnico di Testaccio ha firmato per due anni

È la sua seconda casa. Ed è lì che ha realizzato una delle imprese più grandi della storia del calcio: Claudio Ranieri torna in Premier League e riparte dal Watford. Il tecnico è stato ufficializzato dal club inglese: contratto di due anni dopo l'esperienza alla Sampdoria. Per lui è la quarta esperienza inglese: è stato chiamato da Pozzo al posto di Munoz. E l'esordio sarà subito proibitivo: dopo la sosta c'è il Liverpool di Klopp. Il suo nome è legato indissolubilmente al Leicester, ma nell'ultima esperienza in Premier è stato esonerato al Fulham nel 2019 dopo solo quattro mesi.