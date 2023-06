Qualificazioni Europei 24, Portogallo-Bosnia 3-0: Tahirovic gioca 20 minuti

Allo stadio Da Luz di Lisbona, il Portogallo vince 2-0 contro la Bosnia nella terza giornata del Girone J, gara valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Nel Portogallo Rui Patricio è rimasto in panchina, mentre nella squadra avversaria al 71' è entrato Tahirovic, giovane centrocampista della Roma, che pochi minuti dopo ha preso anche un cartellino giallo. La vittoria dei lusitani porta la firma di Bernardo Silva al 44' e di Bruno Fernandes al 77' e al 92'. Il Portogallo si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 13 gol fatti e zero subiti.