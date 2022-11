Qatar 2022, Senegal-Olanda 0-2: decidono Gakpo e Klaassen

Prima vittoria per la squadra di Louis Van Gaal ed aggancio all'Ecuador in testa al girone A

Prima vittoria per l'Olanda di Louis Van Gaal ed aggancio all'Ecuador in testa al girone A. Nonostante l'ottima prestazione il Senegal si deve arrendere agli avversari al minuto 84, quando de Jong serve dalla trequarti Gakpo: il trequartista del PSV Eindhoven impatta di testa battendo Mendy. Al nono minuto di recupero, Klaassen è bravo a sfruttare un tap-in su tiro di Depay per chiudere definitivamente la partita. Gli attuali campioni d'Africa restano a quota 0 nella prossima giornata affronteranno il Qatar.