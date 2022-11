Qatar 2022, la Tunisia ferma la Francia. Agli ottavi anche l’Australia

Khazri abbatte i campioni del Mondo in carica. Per la seconda volta nella sua storia, l'Australia supera la fase a gironi della competizione

Concluso anche il girone D di Qatar 2022. Nelle partite, iniziate alle 16, non sono mancate le sorprese. La Francia, campione del Mondo in carica e già sicura del passaggio agli ottavi, ha perso 1-0 contro la Tunisia. Decisivo il gol di Khazri nel secondo tempo. Nell'altra sfida del girone, l'Australia ha battuto con lo stesso risultato la Danimarca di Christian Eriksen. In gol Leckie al 60esimo del secondo tempo. La nazionale di Deschamps passa al prossimo turno da prima classificata con alle spalle la sorprendente formazione di Arnold.