Più 50 (milioni) in 17 giorni, la missione di Tony D’Amico innanzitutto è ufficiale - pure se a decorrere dal 1° luglio, ma in realtà il ds è già al lavoro da settimane -, poi non è impossibile ma certamente è complicata. Ad aiutarla tante operazioni minori già completate: l’ultima, il riscatto di Baldanzi dal Genoa. La prossima è di Alessandro Romano, reduce dal prestito allo Spezia, che potrebbe fruttare più del previsto. In casa Roma ora sono fiduciosi sia di riuscire a centrare l’obiettivo entro il 30 giugno, sia che possa “bastare” l’addio di un solo titolare. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Soulé e Koné più di Ndicka. Sull’argentino c’è movimento in Germania (Borussia Dortmund) e in Premier League (Aston Villa). Su Koné si è mosso con il suo agente l’Arsenal. In caso di partenza c’è un nome da tenere in considerazione: Yunus Musah, classe 2002, statunitense che l’Atalanta non ha riscattato dal Milan. È uno scenario, non ancora una trattativa. Per l’attacco, gli agenti di Pulisic si sono fatti vivi con D’Amico: il profilo non dispiace, ma non è lui l’obiettivo numero uno lì davanti. Per cui, ad oggi, vale la pena considerare solo Greenwood.