Qatar 2022, Argentina in finale: 3-0 alla Croazia. Dybala in campo 15 minuti

L'Argentina è la prima finalista di questo mondiale in Qatar. L'albiceleste raggiunge per la sesta volta un traguardo così importante ed ora sogna in grande. Croazia annichilita da Messi e compagni che vanno in vantaggio prima su calcio di rigore finalizzato dallo stesso Messi e successivamente da una doppietta di Juliàn Alvarez. Spazio nell'ultimo quarto d'ora di gara anche per Paulo Dybala che fa il suo esordio in questo mondiale dopo aver sempre supportato i suoi compagni dalla panchina. Ora è pronto a volare in finale con loro.