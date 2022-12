Qatar 2022, Brasile e Svizzera si qualificano: ecco il tabellone degli ottavi

Il Brasile perde 1-0 ma resta in testa al Gruppo G. Il Camerun festeggia la vittoria arrivata nel recupero con il gol di Aboubakar, ma torna a casa. La squadra di Tite, conferma la difficoltà a segnare, forse anche a causa delle tante assenze importanti, e viene salvato in un paio di occasioni dalle parate di Ederson. Tanti gol ed emozioni nell'altra sfide del Girone G dove la Svizzera ha battuto la Serbia 3-2 con gli elvetici andati in vantaggio e poi sotto di un gol con le reti di Mitrovic e Vlahovic. Pareggio e sorpasso della Svizzera grazie alle reti di Embolo e Freuler. Brasile primo e Svizzera seconda, entrambe a 6 punti, sono le ultime due squadre che si qualificano per gli ottavi di finale.