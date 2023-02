PSG, salta all’ultimo l’affare Ziyech: le firme del Chelsea arrivano in ritardo

Sembrava tutto fatto per l'arrivo a Parigi del marocchino, ma qualcosa è andato storto e per il momento l'affare è sospeso

Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Ziyech al PSG, ma per il momento l'affare è sospeso. Secondo quanto riporta RCM Sport, infatti, il Chelsea avrebbe mandato in ritardo la documentazione necessaria per finalizzare la cessione. Il ventinovenne marocchino era arrivato nella capitale francese martedì mattina e aveva già svolto le visite mediche una volta trovato l'accordo con il club. Ieri alle 23 sembrava tutto fatto anche tra le due squadre, ma poi qualcosa è andato storto. Sicuramente il PSG presenterà ricorso alla LFP per denunciare il comportamento presumibilmente doloso dei Blues e ottenere un'eccezione sulle tempistiche che permetterebbero al club parigino di tesserare Ziyech