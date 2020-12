Primavera, prorogato lo stop al campionato fino al 10 gennaio

Il campionato Primavera rimarrà in stand by fino al 10 gennaio. Lo ha appena annunciato la Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale, col fine di tutelare la salute di giocatori, arbitri, staff e addetti ai lavori. Si tratta di una proroga della sospensione della competizione che già era ai box dallo scorso 6 novembre. Questo il comunicato della Lega Serie A: “Il Consiglio di Lega tenutosi in data 27 novembre 2020, ricordata la delibera assunta in occasione della riunione consigliare del 6 novembre 2020, ha deliberato di prorogare la sospensione del Campionato Primavera 1 Tim e della Primavera Tim Cup – il cui termine scadrà il 3 dicembre prossimo – fino al 10 gennaio 2021.“