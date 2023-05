Premier: retrocedono Leicester e Leeds. Tottenham fuori dall’Europa

Finisce oggi la Premier League 2022/23 con il Manchester City campione che esce sconfitto 1-0 in casa del Brentford. Vince l'Aston Villa 2-1 contro il Brighton di De Zerbi, con i 'The Villans' che dopo 13 anni torneranno a giocare in una competizione europea. Delusione in casa Tottenham: il club londinese vivrà una stagione fuori dall'Europa, evento che non succedeva da 14 anni. Retrocede il Leicester, campione d'Inghilterra nel 2016 e che deve salutare dopo 8 anni consecutivi la Premier League, così come il Leeds.