Buona la prima per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. I Toffees hanno superato di misura il Burnley grazie alla rete a dieci minuti dal termine dell’attaccante Calvert-Lewin. Per Moise Kean, obiettivo della Roma, solo 13′ in campo. L’ex Juventus è subentrato a Bernard per l’assalto finale dei suoi. Con questa vittoria, l’Everton raggiunge la tredicesima posizione in classifica dopo due pareggi consecutivi.