Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese, dopo aver saltato anche l'allenamento di oggi. La decisione è stata comunicata dallo stesso attaccante dell'Al-Nassr sui social: "Dopo la conferenza stampa del Commissario Tecnico della Nazionale, e a seguito di una conversazione con il Presidente della Federazione Portoghese di Calcio, ho preso la decisione di lasciare il ritiro della Nazionale. A tempo debito, dirò la verità a tutti i Portoghesi sulle ragioni che hanno motivato la mia uscita dalla squadra nazionale, alla quale mi sono sempre dedicato. Ora è tempo di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni".

L'episodio arriva dopo una serie di tensioni seguite alla sfida con la Norvegia, nella quale Ronaldo era rimasto in panchina. Secondo A Bola, il portoghese ha poi lasciato il Parken Stadium di Copenaghen a bordo di un mezzo della Federazione prima dell'allenamento. Jorge Jesus aveva spiegato che la panchina era stata concordata: "Gli avevo detto che non avrebbe giocato né contro la Norvegia né contro la Danimarca. Non si è rifiutato di allenarsi. Ha fatto lavoro in palestra e oggi tornerà ad allenarsi. Posso promettere quello che voglio. Sono l'allenatore, ho detto al giocatore che non avrebbe giocato. Se avrò bisogno di te per 30 minuti giocherai, altrimenti no. Nessun giocatore mi farà mai cambiare idea. Né lui, né nessun altro nel mondo del calcio. Né alcun presidente. Ronaldo è scontento? Qualsiasi giocatore non sarebbe stato contento". Poi la decisione di CR7.