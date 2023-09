Pogba, caso doping: le controanalisi slittano al 5 ottobre

Si allunga l'attesa per le controanalisi di Pogba. Dopo la positività al testosterone emersa dal test antidoping alla prima giornata di campionato, il riesame del sangue del francese era in programma per il 20 settembre. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nuovo test verrà effettuato il 5 ottobre al laboratorio dell'Acqua Acetosa a Roma. La ragione dello slittamento è legata all'indisponibilità nella prima data scelta del perito del giocatore della Juventus.