Termina 0-0 l'andata dei play-off di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel-Aviv. Dopo un primo tempo con una sola grande occasioni per la formazione ospite con Boateng, su cui Carnesecchi è chiamato agli straordinari, la partita alla New Balance Arena si accende soprattutto nella ripresa. In pieno recupero, poi, i neroazzurri hanno una doppia occasione con Krstovic e Raspadori, ma Tzur respinge come può. La squadra di Sarri si giocherà la qualificazione nella sfida di ritorno, in programma giovedì 27 agosto sul campo neutro del DVTK Stadion di Miskolc.