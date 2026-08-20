Pareggio a reti bianche a Bergamo, la qualificazione nella fase campionato per la squadra di Sarri si deciderà tra sette giorni in Ungheria
I diversi volti dell'attacco: così Gasperini disegna la Roma
Termina 0-0 l'andata dei play-off di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel-Aviv. Dopo un primo tempo con una sola grande occasioni per la formazione ospite con Boateng, su cui Carnesecchi è chiamato agli straordinari, la partita alla New Balance Arena si accende soprattutto nella ripresa. In pieno recupero, poi, i neroazzurri hanno una doppia occasione con Krstovic e Raspadori, ma Tzur respinge come può. La squadra di Sarri si giocherà la qualificazione nella sfida di ritorno, in programma giovedì 27 agosto sul campo neutro del DVTK Stadion di Miskolc.
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