Pareggio a reti bianche a Bergamo, la qualificazione nella fase campionato per la squadra di Sarri si deciderà tra sette giorni in Ungheria

Redazione
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I diversi volti dell'attacco: così Gasperini disegna la Roma

Termina 0-0 l'andata dei play-off di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel-Aviv. Dopo un primo tempo con una sola grande occasioni per la formazione ospite con Boateng, su cui Carnesecchi è chiamato agli straordinari, la partita alla New Balance Arena si accende soprattutto nella ripresa. In pieno recupero, poi, i neroazzurri hanno una doppia occasione con Krstovic e Raspadori, ma Tzur respinge come può. La squadra di Sarri si giocherà la qualificazione nella sfida di ritorno, in programma giovedì 27 agosto sul campo neutro del DVTK Stadion di Miskolc.

Atalanta BC v Hapoel Tel Aviv - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First Leg

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