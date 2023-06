Pietro Orlandi all’Olimpico per Roma-Spezia: “Emanuela era con noi”

"Andare a vedere la Roma allo stadio era un suo sogno, oggi Emanuela è entrata con noi". Tramite alcune parole postate sul proprio profilo Instagram, Pietro Orlandi ha sancito la pace ritrovata con l'ambiente dopo la polemica risalente a qualche settimana fa che aveva visto come protagonista suo figlio Dakota, a cui era stato negato l'accesso allo stadio con uno striscione dedicato alla zia Emanuela. Tutto era accaduto lo scorso 6 maggio, prima della celebrazione per i quarant'anni del secondo scudetto, evento per il quale il quindicenne aveva preparato uno striscione con la foto della zia il cui ingresso era stato vietato dalle forze dell'ordine "non essendo inerente alla partita". Ieri, il ritorno del padre nell'impianto cittadino, per salutare la formazione giallorossa nella sua ultima sfida stagionale.