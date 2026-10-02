Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito e questa sera Leandro giocherà
Paredes show in Argentina: assist di Osvaldo e gol di tacco
Attimi di paura per Leandro Paredes e la sua famiglia. L'abitazione dell'ex centrocampista della Roma a Buenos Aires ha preso fuoco giovedì mattina. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato provvidenziale per spegnere subito l'incendio (innescato da una batteria presente sul tetto) e non far propagare le fiamme per tutta la casa, scrive TyC Sports. Nessun ferito e il capitano del Boca Juniors sarà regolarmente a disposizione per la sfida di questa sera (ore 2.30 italiane) contro l'Union de Santa Fe.
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