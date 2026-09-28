Un ritorno romantico, anche se pericoloso. Gilardino si prepara ad una nuova avventura al Parma dove è stato calciatore agli inizi del 2000. L'ex tecnico di Pisa e Genoa sta per raccogliere ufficialmente la panchina dei ducali, ancora scossa dalla clamorosa e inattesa separazione con Cuesta. Secondo la ricostruzione del noto esperto di mercato Fabrizio Romano, le divergenze tra Cuesta e la società erano emerse già durante il mercato estivo e riguardavano anche la costruzione della rosa. Il tecnico spagnolo avrebbe voluto calciatori con caratteristiche differenti, in particolare esterni offensivi che gli consentissero di sviluppare un calcio più propositivo e di lavorare stabilmente sul 4-3-3. La dirigenza, invece, avrebbe costruito l’organico seguendo una linea più vicina a quella della stagione precedente, tanto che nelle ultime settimane Cuesta era progressivamente tornato verso la difesa a tre. Gilardino, a meno di sorprese, sarà ufficializzato in queste ore.