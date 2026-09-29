Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha il suo nuovo allenatore. Il club, tramite una nota sul proprio sito, ha ufficializzato l'arrivo di Alberto Gilardino che ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per il prolungamento di altri due anni. Per Gilardino si tratta di un ritorno a Parma. Dal 2002 al 2005, Gila ha infatti collezionato 116 presenze e 56 reti in gialloblù.