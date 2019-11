Parma, emergenza infortuni: contro la Roma out Inglese e Karamoh. Alves in dubbio

Per la sfida fissata a domenica pomeriggio (ore 18) tra Parma e Roma, la squadra emiliana proverà a porre fine alla striscia negativa che li vede senza vittorie da tre giornate. D’Aversa però dovrà fare i conti con l’infermeria: ieri Bruno Alves e Laurini hanno lavorato a parte e sarà difficile vederli in campo domenica. In settimana l’allenatore degli emiliani ha recuperato Gagliolo e sarà lui a giocare al centro della difesa con Iacoponi. Per quanto riguarda il centrocampo, Grassi non ci sarà. Barillà e Kucka saranno gli scudieri di Scozzarella in vantaggio sia su Hernani che su Brugman per il posto come regista della squadra. In attacco Karamoh e Inglese sono indisponibili e il tecnico degli emiliani sarà costretto a puntare sul tridente Kulusevski, Cornelius, (con opzione Sprocati) e Gervinho.