Pablo Daniel Osvaldo ha tenuto in apprensione il mondo del calcio per diversi giorni. L'ex attaccante della Roma è ricoverato in ospedale da oltre un mese a causa di un versamento pleurico - una raccolta di liquido nello spazio che circonda i polmoni - che ha reso necessario l'intervento. Le condizioni dell'argentino sono in netto miglioramento e sui social ha anche ritrovato il sorriso grazie al Boca Juniors. Ha pubblicato le foto durante la partita vinta dai gialloblu contro il Vasco da Gama che ha permesso alla squadra di Buenos Aires di volare in finale di Sudamericana. Osvaldo ha guardato il match in ospedale in attesa di poter uscire e tornare alla vita di tutti i giorni.