Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Gasp resta con le scelte ultra-contate: per Napoli restano solo Soulè e Mora alle spalle di Malen. Gli infortuni di Dybala e Pellegrini? Non trovo esagerazioni da parte di Gasperini nel loro impiego, Pellegrini gioca titolare due volte, non è che ha giocato quattro partite su quattro, c’è stata una gradualità. Pellegrini mi sembra un calciatore propenso agli infortuni, lui 2-3 a campionato ce li ha sempre. Ora ha 30 anni, comincia a entrare nella fase finale della carriera, e i problemi si acuiscono. Lui e Dybala sono molto predisposti a questo genere di infortuni"

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Le due partite arrivate dopo la batosta col Real ci volevano, hai avuto soddisfazione. Peccato per gli attaccanti: Castro non gioca quando c’è Malen, e Mora non ha approfittato dell’occasione. Mora non è assolutamente pronto per questo palcoscenico. Poi dirò chi prendere a gennaio, perchè serve prendere un attaccante a gennaio: la Roma deve prendere Lookman a gennaio. Fai un prestito di sei mesi"

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma – 90,9): “Ieri Mora meno bene degli altri, ma voglio ancora aspettarlo, è giovane ed è arrivato da poco. Sta faticando ma non voglio essere severo. Ieri sera ha avuto una bella occasione e non l’ha sfruttata. La rosa è corta e questo si sapeva. Bravo Ghilardi, ha una bella corsa resistente, veloce”