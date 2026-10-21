Wesley continua a stupire. Il brasiliano dopo un inizio di stagione a ritmi bassi è tornato ai livelli della passata stagione e le big d'Europa iniziano a muoversi. Secondo quanto riportato da TeamTalk, su di lui c'è il Manchester United che vorrebbe addirittura tentare l'affondo a gennaio. La scorsa estate i giallorossi avevano alzato un muro rifiutando un'offerta da circa 50 milioni di euro dal Chelsea. Sullo sfondo anche l'Arsenal. La Premier League lo punta, ma difficilmente andrà via nel corso della sessione invernale. L'obiettivo della Roma è quello di allargare la rosa rinforzando il pacchetto offensivo.