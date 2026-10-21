La Roma fa un passo in avanti in Champions League e la vittoria contro lo Slovan Bratislava fa sorridere anche le casse dei giallorossi. I tre punti valgono 2,1 milioni di euro e i soldi incassati fino a questo momento aumentano. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la Roma ha incassato poco più di 52 milioni di euro dalla principale competizione europea. Alla cifra contribuiscono i 18,62 milioni ottenuti per la qualificazione e i 30,49 milioni riconosciuti attraverso il cosiddetto value pillar, il meccanismo con cui la Uefa ripartisce una parte dei ricavi tenendo conto del valore dei mercati televisivi e del ranking storico dei club. L'incasso è destinato ad aumentare anche grazie ai soldi del botteghino.