Ne è passato di tempo dal primo gol di Pisilli contro lo Sheriff in Europa League. Nel 2023 Niccolò trovò la prima rete, ieri ha timbrato il cartellino per la prima volta in Champions League. E lo ha fatto con la fascia da capitano al braccio. Pellegrini esce per infortunio e tocca a lui, al ragazzino che ora è diventato uomo. Passano pochi secondi e trova la rete sotto la Curva Sud. Successe anche a Francesco Totti nel 1998. Aldair non era a disposizione e l'ex numero dieci per la prima volta indossò la fascia. Il risultato? Anche per lui primo gol da capitano. E il destino ha voluto che ieri si trovava proprio all'Olimpico ad ammirare la Roma dalla tribuna. Niccolò si sta pian piano ritagliando uno spazio importante nello scacchiere di Gasperini. È già a tre gol in stagione e a Napoli potrebbe toccare di nuovo lui, questa volta sulla trequarti vista l'emergenza in avanti. Pisilli è pronto.