Le condizioni di Lorenzo Pellegrini tengono col fiato sospeso Gasperini. Il numero sette - tornato a disposizione da un mese - è già di nuovo ai box. Ieri al 50' si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio per un problema al flessore della gamba destra. Oggi ha svolto i primi accertamenti, mentre domani farà la risonanza per stabilire i tempi di recupero. La speranza è che la lesione possa essere di primo grado e rimanere fuori 15 giorni. In caso di un problema più grave si rivedrà solamente dopo la sosta per le nazionali di novembre. Contro il Napoli gli attaccanti a disposizione di Gasp saranno solamente Castro, Mora, Soulé e Malen. Out anche Dybala che punta alla trasferta di Udine.