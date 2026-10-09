Osvaldo sta meglio, ma resta ricoverato. L'ex attaccante della Roma si trova ancora in ospedale in Argentina. Il motivo? Una grave infezione al polmone destro, che nelle fasi iniziali ha messo a rischio la sua salute. E fatto spaventare in molti. Dalla terapia intensiva, poi, è stato trasferito in un reparto di degenza intermedia, dove continua a essere monitorato dai medici. Ma ci sarebbe dell'altro. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, all'origine del problema potrebbe esserci una carie trascurata, che si sarebbe infettata in un quadro complicato anche da difese immunitarie indebolite. Inizialmente Osvaldo avrebbe scambiato i sintomi per un problema muscolare, senza rendersi conto della gravità della situazione. Poi le condizioni sono peggiorate, fino al ricovero in terapia intensiva.

La svolta è arrivata dopo l'estrazione del dente interessato: da quel momento il quadro ha iniziato a migliorare. Lo stesso Osvaldo ha voluto rassicurare tutti, spiegando di sentirsi meglio ogni giorno. Restano però ancora in corso ulteriori accertamenti per chiarire tutti i fattori che potrebbero aver contribuito all'infezione. Se il recupero proseguirà in modo positivo, potrebbe essere trasferito in una stanza ordinaria nei prossimi giorni, ma al momento non è stata comunicata una data certa per le dimissioni. L'esperienza ha spinto l'ex calciatore anche a una decisione importante per la sua salute: smettere di fumare. Secondo quanto riferito da fonti locali, non fuma da circa due settimane e vorrebbe mantenere questa scelta anche in futuro.